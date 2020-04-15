Чебоксары, , 14:32 — REGNUM В столице Чувашии объявили аукцион по поиску подрядчика для буксировки из Балтийска списанного и демилитаризированного корабля «Чебоксары». В муниципальном бюджете предусмотрено на эти цели 25 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом. Победитель электронного аукциона должен будет оказать услуги по буксировке списанного пограничного сторожевого корабля «Чебоксары» из Балтийска в столицу Чувашии.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 25 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете Чебоксар. На буксировку корабля даётся 60 дней с момента заключения контракта.

Отметим, что сторожевой корабль «Чебоксары» был построен в 1988 году на Ярославском судостроительном заводе с заводским номером 519. Его длина составляет 57,6 метров, ширина — 10,4 метров, высота борта в носу и на миделе — соответственно 7 и 5,7 метров, осадка по корпусу и с обтекателем — соответственно 2,6 и 4 метра, стандартное водоизмещение — 450 метров, мощность машины — два дизеля мощностью 7 360 лошадиных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, списанный в 2015 году и демилитаризированный сторожевой корабль «Чебоксары» планируется разместить на набережной Волги и в последующем превратить в музей воинской славы. В настоящее время он находится в Балтийске (Калининградская область).

Все эти годы поднимались вопросы о его транспортировке в Чебоксары, однако власти ссылались на отсутствие средств. Ранее сити-менеджер Чебоксар заявил, что возможность выделить средства из городского бюджета появилась «лишь в этом году благодаря поддержке врио главы Чувашии Олега Николаева». Город получит 1 млрд рублей в виде бюджетного кредита из республиканского казны, что позволит сэкономить на обслуживании муниципального долга около 60 млн рублей.

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