Нижний Новгород, , 14:27 — REGNUM В городских лесах, парках, скверах и бульварах Нижнего Новгорода проходит акарицидная обработка, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Парки и скверы Нижнего Новгорода сейчас закрыты для посещения, поэтому обработку от клещей специалисты могут проводить в любое время суток. Обрабатывают в основном травяной покров с помощью бензинового опрыскивателя.

«Насекомые гибнут в течение нескольких часов после обработки. Через неделю на территории будет проведена очередная проверка на наличие клещей. Затем, по результатам специалисты определят необходимость дополнительных мероприятий», — отметил дезинфектор Андрей Бакланов.

Также в парковых зонах пройдет дератизация — обработка против грызунов.