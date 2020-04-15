Нижний Новгород, 15 апреля 2020, 14:27 — REGNUM В городских лесах, парках, скверах и бульварах Нижнего Новгорода проходит акарицидная обработка, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Парки и скверы Нижнего Новгорода сейчас закрыты для посещения, поэтому обработку от клещей специалисты могут проводить в любое время суток. Обрабатывают в основном травяной покров с помощью бензинового опрыскивателя.
«Насекомые гибнут в течение нескольких часов после обработки. Через неделю на территории будет проведена очередная проверка на наличие клещей. Затем, по результатам специалисты определят необходимость дополнительных мероприятий», — отметил дезинфектор Андрей Бакланов.
Также в парковых зонах пройдет дератизация — обработка против грызунов.