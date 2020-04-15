Новосибирск, , 14:24 — REGNUM На обеззараживание тротуаров Новосибирску выделили из резервного фонда правительства Новосибирской области более 26,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение сегодня, 15 апреля, подписал губернатор региона Андрей Травников.

Средства пойдут на комплексную санитарную уборку и дезинфекцию тротуаров, прилегающих к улично-дорожной сети. Меры приняты в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно распоряжению, министерству финансов и налоговой политики региона поручено выделить эти средства министерству транспорта и дорожного хозяйства для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Новосибирска.