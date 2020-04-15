Москва, , 14:25 — REGNUM Некоторые машины из модельной линейки Infiniti в РФ в апреле увеличили свою стоимость на 0,9 — 2,6%. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Отмечается, что изменение стоимости не коснулось только спортивного купе Q60, а вот стоимость всех остальных моделей выросла на 20 — 115 тыс. рублей.

Журналисты отмечают, что меньше всего подорожание затронуло седан G60. Его цена выросла от 20 тыс. до 70 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Бестселлер марки QX50 вырос в цене на 60 — 70 тыс. рублей, а кроссовер QX60 подорожал на 70 — 80 тыс. рублей.

Самое большое подорожание отмечено у вседорожника QX80 — от 5,39 до 5,81 млн рублей.

Напомним, по результатам первого квартала 2020 года дилерам Infiniti удалось продать 515 авто. Это на 60% меньше, чем за первый квартал 2019 года.

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