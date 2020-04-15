Москва, , 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. Как сообщила ИА REGNUM официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 15 апреля, собрана достаточная доказательная база.

Читайте также: СКР установил причину аварии SSJ 100 в аэропорту «Шереметьево»

По её словам, материалы уголовного дела уже направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Ответить перед судом за гибель людей в результате авиапроисшествия придётся командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Следствие полагает, что именно действия командира самолёта, совершённые с нарушением установленных правил, привели к трагическим последствиям. Петренко добавила, что в ходе следствия был проведён целый ряд экспертиз, который помог восстановить обстоятельства произошедшего.

«В ходе следствия также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию», — уточнила официальный представитель СКР.

Также по теме: СК предъявил обвинение пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову

Также, по её словам, изученные данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна позволили опровергнуть версию обвиняемого о возможной неисправности лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек. Обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, было командиру самолёта RRJ-95B SSJ-100 Денису Евдокимову. Своей вины он не признаёт.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемый в катастрофе SSJ-100 пилот не признал своей вины