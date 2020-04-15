Стокгольм, , 14:31 — REGNUM Правительство Швеции ожидает быстрого роста безработицы и глубокого падения ВВП из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. Об это 15 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Журналисты отмечают, что когда 15 апреля министр финансов страны Магдалена Андерссон представила весенний бюджет, она также предложила пойти на изменение допустимой границы расходов в 2020 году, чтобы иметь возможность справиться с будущими затратами в целях сдерживания распространения коронавируса в стране.

Правительство Швеции 15 апреля представило основные направления своей экономической политики в весеннем бюджете. Коронавирус полностью изменил экономические прогнозы шведских властей по сравнению с 2019 годом.

Ранее ожидалось, что в 2020 году рост ВВП Швеции составит 1,1%, а безработица — 7%. Однако в прогнозе, представленном правительством 15 апреля, вместо этого ожидается, что 2020 году ВВП страны сократится на 4%, а затем увеличится на 3,5% в следующем. Безработица вырастет до 9% в 2020 году и останется на том же уровне в 2021 году.