Стокгольм, , 14:47 — REGNUM Правительство Швеции 15 апреля представило весенний бюджет. Об этом сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Министр финансов Магдалена Андерссон при этом отметила, что в будущем могут быть приняты дальнейшие меры по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавирусной инфекции.

В целом, отметила она, на настоящий момент предполагается выделить более $10 миллиардов в качестве бюджетных ассигнований.

«Это очень, очень мощные меры, которые мы предусмотрели, а это в общей сложности 100 миллиардов шведских крон, которые мы сейчас инвестируем в антикризисные меры», — заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

Помимо прочего, расходные статьи бюджета включают дополнительные ассигнования для властей муниципалитетов и регионов страны. Меры также будут направлены на предоставление льгот для компаний в виде разрешений на краткосрочное сокращение штатов сотрудников. Работодатели также получат возможности сократить отчисления для страховых взносов.