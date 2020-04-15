Москва, , 14:01 — REGNUM Немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan стал дороже на 40 тыс. рублей на авторынке РФ. Об этом 15 апреля сообщает портал «Цена Авто».

Цена на базовую версию Tiguan, оборудованную мотором на 1,4 л мощностью 125 «лошадей», который идет в паре с механической коробкой передач, составляет 1 619 000 рублей.

Конфигурация OFFROAD с более производительным двигателем на 2 литра мощностью 180 л. с. идет теперь по цене в 2 269 000 рублей. Агрегатируется мотор этой версии АКПП.

А вот топовая версия Volkswagen Tiguan Sportline, двухлитровый агрегат который выдает 220 л. с., теперь продается по цене 2 769 000 рублей.

Автомобиль с дизельным мотором на 2 л мощностью 150 л. с. с «автоматом» обойдется за 2 269 000 — 2 639 000 рублей.

Стоит отметить, что последний раз цены на Tiguan менялись в марте текущего года. Тогда его стоимость также возросла на 40 000 рублей.

Напомним, Volkswagen Tiguan занял девятое место в списке самых популярных моделей авто по итогам марта 2020 года в РФ. За прошлый месяц дилеры реализовали эту немецкую модель в количестве 3 568 единиц.

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