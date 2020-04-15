Киев, , 13:51 — REGNUM В четверг, 16 апреля, наблюдательный совет компании «Нафтогаз Украины» рассмотрит предложение относительно выдвижения новых претензий к российскому Газпрому на 17,3 млрд долларов.

Об этом 15 апреля заявил один из топ-менеджеров компании Юрий Витренко, который и является автором инициативы.

Витренко, исполнительный директор «Нафтогаза», рассказывает, что, по его мнению, получит Украина, выдвинув соответствующие претензии.

В частности, Украина получит возможность значительно увеличить доходы от транзита газа; снизить цену импортируемого газа до уровня ниже европейского со всеми вытекающими из этого преимуществами; получить компенсацию за потери от операций с долгом «Росукрэнерго», которые в свое время понес «Нафтогаз»; привлечь дешевое финансирование под так называемую «секьюритизацию» транзита газа; оказывать услуги по организации транспортировки водорода, в частности в Европу.

Менеджер не уточняет, как именно можно реализовать все перечисленное, но отмечает, что для этого «может понадобиться вынуждать Газпром делать вещи, которые не соответствуют интересам Кремля».

В завершение он отметил, что этот план, по его мнению, «вполне реально реализовать».

ИА REGNUM напоминает, что Витренко заявил о подготовке новых претензий к Газпрому 7 апреля. Тогда менеджер не сообщил никаких подробностей, добавив лишь, что «в случае согласования впереди много работы».

Сегодня украинские СМИ сообщили, что «Нафтогаз» также готовится судиться с партнерами из Словакии, через которую в страну попадает значительная часть т. н. «реверсного газа».