Сеул, , 13:50 — REGNUM Южнокорейские компании продолжают оказывать финансовую помощь Индии, борющейся с распространением коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

Согласно публикованным данным, индийское подразделение Samsung Electronics выделило 200 млн рупий (~$2,6 млн) на борьбу с эпидемией.

Ранее компания также поставила в Индию медицинское оборудование, включая рентгеновские аппараты, аппараты ультразвуковой терапии, маски и другие средства защиты.

Индийское подразделение Hyundai Motor также предоставила финансовую помощь в размере 50 млн рупий (~$654 тыс.) губернатору штата Тамилнад. Кроме того, компания намерена передать министерству здравоохранения Индии наборы для диагностики коронавируса, кислородные респираторы, маски, дезинфицирующие средства.

Компания LG Electronics оказала продовольственную помощь населению Индии с низким доходом, а также предоставила больницам и изоляторам Индии очистители воздуха, водоочистители и телевизоры.

По состоянию на 11:00 15 апреля общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Индии составило 11 439 человек.