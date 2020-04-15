Джакарта, , 13:38 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что из-за вспышки коронавируса уровень инвестиций был нарушен, сообщает Antara.

По словам министра, в течение месяцев, до мая или даже июня, движения инвестиций почти не будет, потому что многие проекты отложены.

«Нет инвесторов, которые говорят, что они уходят из Индонезии», — добавил министр.

Издание отмечает, что правительство также нацелено на инвестиции из Японии, потому что страна намерена перенести свой бизнес из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил министерства не усложнять производство средств индивидуальной защиты в стране.

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