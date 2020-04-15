Москва, , 14:05 — REGNUM Многочисленные очереди у московского метро, где проводись проверка цифровых пропусков, показали, что подобные меры оказались провальными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

«И главная причина тому — то, что решения для многомиллионного города придумывают и принимают люди, которые города-то просто не знают. Команда мэра — это очень богатые, оторванные от простых москвичей люди, они на метро не ездят, для них и штрафы по 5000 рублей, и парковка по 380 рублей в час — пыль. Как живут простые москвичи, эти считающие себя высокопоставленными чиновники понятия не имеют», — сказала Енгалычева.

Сегодняшние кадры со всех станций метро говорят о том, что мэрия ошиблась. Чиновники мэрии, которые на метро не ездят, не видят реального пассажиропотока, не знают, как через множество турникетов одновременно идут десятки людей, заявила депутат Мосгордумы.

При этом подобные меры могут привести к негативным последствиям. Вырастет ли число зараженных, станет понятным только через две недели. Однако подобные ошибки мэрии Москвы свидетельствуют об отсутствии элементарного прогнозирования.

«Сегодня руками мэрии организованы несколько сот точек распространения вируса. Цифровые пропуска полностью дискредитировали себя как в городе, так и на подъездах к нему. Образовались многокилометровые пробки на всех въездах. Стоит там сотрудник ГИБДД и берет в руки ПТС, водительское и пропуск. У каждого. Каждый открывает окно и передает документы. Оперштаб, мэр не знает, что вирус передается как воздушно-капельным путем, так и через предметы?» — сказала Енгалычева.

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