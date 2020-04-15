Абуджа, , 13:39 — REGNUM Европейский союз выделил 50 млн евро (55 млн долларов США) на усиление мер по борьбе с коронавирусом в Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление президента Нигерии.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари сказал делегации ЕС, что он благодарен за то, что ЕС оказал помощь своим союзникам по всему миру, несмотря на тот факт, что страны-члены союза также борются с пандемией коронавируса.

По его словам, такая поддержка со стороны ЕС спасет миллионы жизней во многих странах. Согласно заявлению, финансирование окажет Нигерии большую помощь в сдерживании распространения вируса и поддержке системы здравоохранения.

Посол ЕС в Нигерии Кетил Карлсен сказал Бухари, что в Нигерию направили самую большую сумму, которую ЕС выделял куда-либо за пределами Европы для борьбы с пандемией до настоящего времени.

В Нигерии зарегистрировано около 350 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 10 из которых — с летальным исходом.

Эксперты предупреждают, что широкомасштабная вспышка вируса в африканских странах со слабой системой здравоохранения и крайней нищетой населения может иметь разрушительные последствия.