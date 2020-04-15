Москва, , 13:19 — REGNUM Вопрос стоимости российского газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет прорабатываться на экспертном уровне. Об этом сегодня, 15 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться. Он будет прорабатываться», — сказал официальный представителя Кремля, комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости более гибких цен на газ в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что «при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей».

Напомним, в апреле стало известно, что официальный Минск направил Газпрому предложение снизить цену газа для Белоруссии. Минэнерго республики сослалось на снижение котировок нефти, к которым привязана формула ценообразования на российский экспортный газ.

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