Токио, , 13:18 — REGNUM В первой квартале 2020 года Японию посетили 477 400 южнокорейцев, что на 77,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Национальной туристической организации Японии (JNTO).

Согласно опубликованным данным, в марте 2020 года Японию посетили 16 700 граждан Южной Кореи, что на 97,1% меньше, чем в марте 2019 года.

Туристический поток из Китая также сократился на 98,5%, до 10 400 человек, а из США — на 87%, до 23 тыс. человек.

Общее число иностранцев, посетивших Японию в марте текущего года, сократилось на 93%, до 193 700 человек, а в первом квартале года — на 51,1%, до 3 939 800 человек.

В JNTO отмечают, что в значительной степени на сокращение туристического потока в страну повлияло распространение коронавируса, повлекшего за собой закрытие границ, аннулирование виз и введение карантинного режима.