Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, в течение 2020 года планируется капитально отремонтировать несколько сотен многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Согласно актуальному перечню, ремонту подлежат 695 объектов, где заменят кровлю, покрасят фасады, укрепят фундаменты, заменят лифты. Для сравнения: в 2019 году капремонт был проведён в 492 многоквартирных домах.

ИА REGNUM напоминает, что жителей Ростовской области в условиях распространения коронавируса временно освободили от платы за капитальный ремонт.