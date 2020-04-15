Москва, , 13:08 — REGNUM Одним из главных последствий борьбы с эпидемией в России может стать рост безработицы и сокращение числа малых и средних предприятий, считает президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин.

«Очень болезненным мне также представляется разрыв технологических цепочек, на их восстановление понадобится время. Провалы в отраслях тоже надо будет ликвидировать. Всё это требует денег и времени, возврат в привычную колею произойдет не сразу, значит, возможен рост цен. Безусловно, временно заморозятся или будут выполняться медленнее многие социально важные проекты в стране. Это неизбежно», — уверен глава ТПП РФ.

Катырин полагает, что во избежание тяжёлых социально-экономических последствий для России надо продолжать делать то, что уже делается по поддержке людей и экономики. Но делать надо больше и быстрее.

«И позвольте мне сделать одно замечание. Все спрашивают о судьбе бизнеса, о его поддержке. И это правильно. Но, между тем, и сам бизнес, если может, помогает другим. Поддерживает пенсионеров, устраивает доставку продовольствия и лекарств, оборудует, соединив средства многих компаний, так нужные сегодня больницы, доплачивает врачам, поддерживает волонтёров, которым, как вы понимаете, надо не только работать, но и есть, и передвигаться, и где-то спать и так далее.

К нам в ТПП РФ приходит много сообщений на этот счёт. Не хочу кого-то выделять, чтобы не обидеть кого-то, потому что считаю одинаково ценной помощь одному пенсионеру со стороны крохотной компании и поставку оборудования в госпиталь силами крупной фирмы.