Москва, , 13:13 — REGNUM Если жесткие ограничительные меры продлятся до трёх месяцев, то спад российской экономики будет в пределах 5%. Об этом 15 апреля заявил заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По году мы можем иметь спад ВВП на 4−5%, если жёсткий карантин продлится 2−3 месяца», — сказал Широв.

С учётом и без того невысоких доходов населения и низкого спроса еще до кризиса, подобное падение болезненно ударит по обществу, уверен эксперт. При этом в случае более затяжных мер самоизоляции ситуация станет в разы хуже.

«Это падение в 4−5% — драма. Это отбрасывает уровень и качество жизни нашего населения на 10 лет назад. Если считать карантин на 6 месяцев, то начнутся проблемы и в банковском секторе и других секторах экономики. Шестимесячный карантин — это более 20% спада ВВП. Понятно, что мы не можем позволить себе такое падение», — сказал Широв.