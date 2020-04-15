Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области пообещали построить второй мусороперерабатывающий комплекс (МЭОК), несмотря на распространение коронавирусной инфекции и отсутствие прогнозов развития ситуации, передаёт ИА REGNUM15 апреля.

По информации ведомства, Мясниковский мусороперерабатывающий завод, стоимость которого превысит 2 млрд рублей, станет самым крупным в регионе. Проектно-сметная документация на создание предприятия одобрена. Строительные работы будут проводиться поэтапно и завершатся к 2021 году, предполагают власти.

ИА REGNUM напоминает, что в первом полугодии 2020 года в Ростовской области должен быть запущен первый МЭОК из восьми запланированных — Волгодонский. Это первый мусороперерабатывающий завод, строительство которого в регионе началось. Ввести в эксплуатацию предприятие планировалось в конце 2018 года, затем дата открытия была перенесена.

В середине 2021 года, согласно плану региональных чиновников, должно быть построено пять межмуниципальных экологичных отходоперерабатывающих комплексов. Ещё два предприятия обещают открыть в середине 2022 года.

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