Курган, 15 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Из Курганской области отменены рейсы в Москву. Несмотря на то, что самолетами доставлялись и медицинские грузы, сообщил 15 апреля губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram.
Глава Зауралья напомнил, что у Курганской области 865 км госграниц и более 3 000 км административных границ, а также более 300 трасс и дорог. Все в связи с пандемией коронавируса не перекрыть.
И пообещал, если жители Курганской области продолжат безответственно относиться к карантинным мероприятиям, то в регионе «будут введены более жёсткие меры чрезвычайного характера».
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