Курган, , 13:01 — REGNUM Из Курганской области отменены рейсы в Москву. Несмотря на то, что самолетами доставлялись и медицинские грузы, сообщил 15 апреля губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram.

«Остаются поезда и автотранспорт, которыми ведется поставка важных грузов. Это федеральные полномочия. Кроме того, более 200 тысяч наших земляков проживают или работают в других регионах», — поясняет Вадим Шумков.

Глава Зауралья напомнил, что у Курганской области 865 км госграниц и более 3 000 км административных границ, а также более 300 трасс и дорог. Все в связи с пандемией коронавируса не перекрыть.

«Пока в рамках закона стараемся ограничить праздные шатания-катания и снизить риск заражения. К сожалению, это не всем понятно. Многие хотят, чтобы порядок наводился где-то «там» и кем-то «другим». Как только подобные меры касаются нас лично, начинается диспут о правах человека», — отметил губернатор Курганской области.

И пообещал, если жители Курганской области продолжат безответственно относиться к карантинным мероприятиям, то в регионе «будут введены более жёсткие меры чрезвычайного характера».

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