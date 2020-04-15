Москва, , 12:58 — REGNUM По итогам марта 2020 года жители Москвы потратили на покупку новых легковых автомобилей 53,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

При этом за первый квартал траты москвичей на покупку авто составили 193,5 млрд рублей. Лидирует по обороту с продаж среди моделей, которые были проданы в столице в прошлом месяце, немецкий BMW X7. Жители Москвы в марте потратили на покупку 267 единиц этого авто 1,7 млрд рублей.

Вторую строчку занял Nissan Qashqai, чьи продажи составили в марте 1083 экземпляра на сумму 1,6 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan (830 штук на сумму 1,57 млрд рублей).

На четвертом и пятом местах по доходности оказались BMW X5 и Toyota RAV4. В марте жители Москвы приобрели 276 экземпляров BMW X5 на сумму в 1,5 млрд рублей и 662 машины Toyota RAV4 на 1,37 млрд рублей.

Напомним, всего в России за март был продан 162 321 автомобиль.

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