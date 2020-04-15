Москва, 15 апреля 2020, 12:51 — REGNUM В России отсутствие поступлений от продажи газа и нефти будет очень трудно компенсировать поддержкой внутреннего потребительского спроса, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ («Справедливая Россия») Олег Шеин. Об этом он заявил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил, что в настоящее время экономика РФ находится в критической ситуации.