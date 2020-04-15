Москва, , 12:51 — REGNUM В России отсутствие поступлений от продажи газа и нефти будет очень трудно компенсировать поддержкой внутреннего потребительского спроса, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ («Справедливая Россия») Олег Шеин. Об этом он заявил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Государство может за счёт накопленных резервов проводить политику, направленную на поддержание минимального потребительского спроса. При тех резервных фондах, которые имеются в РФ, государству это по плечу. Оно может это потянуть, — сказал Шеин. — Но насколько это компенсирует реальное падение доходов населения? Очевидно, что ненамного. Нас ожидает длительная депрессия. Будет оживление в некоторых сегментах. Это понятно. Но оно не будет оживлением в общенациональных масштабах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил, что в настоящее время экономика РФ находится в критической ситуации.