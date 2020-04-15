Москва, , 13:10 — REGNUM Положение в российской экономике настолько уникально, что сложившуюся ситуацию нельзя даже сравнить с войной. Об этом 15 апреля заявил заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы впервые имеем дело с такого рода кризисом. Это масштабный шок спроса. Эту ситуацию даже с войной нельзя сравнивать, потому что во время войны таких ограничений, как сейчас, нет», — сказал эксперт.

По его оценке, российская экономика при жёстком режиме сможет выдержать 2−3 месяца, после чего начнутся перебои с выплатами заработных плат.

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