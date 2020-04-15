Ташкент, 15 апреля 2020, 12:45 — REGNUM Отменить запрет на экспорт из Казахстана скоропортящихся овощей предложил депутат Мажилиса (парламента) Нуржан Альтаев, сообщает 15 апреля издание «Курсив».
"Недоумение вызывает запрет и ограничение экспорта скоропортящейся продукции, таких как лук, капуста, морковь, репа», — заявил депутат. По его словам, в южных регионах страны скопилось 800 тыс. тонн скоропортящихся овощей.
Альтаев добавил, что потребление этой продукции на внутреннем рынке Казахстана значительно ниже, чем производство. В результате фермеры начинают выбрасывать выращенную продукцию. Депутат попросил премьер-министра принять меры для исправления ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2020 года ВВП Казахстана вырос на 2,7%. Власти страны ожидают экономический спад по итогам года на уровне 0,9%.
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