Милан, Италия, , 12:43 — REGNUM Уровень инфляции в Италии в марте 2020 года составил 0,1%, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 15 апреля.

При этом стоимость потребительской корзины, в которую в Италии помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и за домом, выросла на 1%.

Как сообщалось ранее, в условиях общенационального карантина уровень потребления в Италии в марте 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года снизился более чем на 30%, при этом объем продаж продуктов питания вырос на 19%.