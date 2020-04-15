Москва, , 12:43 — REGNUM Российская экономика сориентирована не столько на внутренний, сколько на внешний рынок и будет испытывать сильное давление в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы должны понимать, что мы входим в очень глубокий кризис, а российская экономика сориентирована не столько на внутренний рынок, сколько на внешний. Российская экономика привязана к ценам на нефть и на газ. Она является вторичной по отношению к экономикам первых стран мира, — сказал Шеин. — Мы понимаем, что мировые цены восстановятся очень нескоро, и даже после того, как будет преодолена пандемия в странах мира (пока либо вирус не выдохнется сам, либо не будет провакцинировано население), международные связи окажутся в крайне замороженном состоянии. А ряд сегментов, такие как туризм, шоу-бизнес, киноиндустрия будут в глубоком упадке ещё длительное время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, падение ВВП России достигнет примерно 5% по итогам 2020 года.