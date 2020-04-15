Москва, , 12:33 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции негативным образом скажется на мировом спросе на нефть. Этот показатель уже в 2020 году снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. Такие прогнозы содержатся в апрельском отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

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По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.

«Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.

При этом прогнозируется восстановление спроса на нефть во втором полугодии. По мнению аналитиков, оно будет плавным.

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Напомним, ранее аналитики BNP Paribas заявляли, что рекордные сокращения добычи, объявленные по соглашению ОПЕК+, не смогли компенсировать потери рынка от сокращения глобального спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, обвал нефтяных цен начался в начале марта, когда развалилась сделка ОПЕК+ об ограничении уровня добычи нефти. В апреле на втором экстренном заседании министров стран, входящих в ОПЕК+, после продолжительных переговоров была достигнута окончательная договоренность о сокращении добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в течение мая — июня.

Добавим, что, по мнению аналитиков BNP Paribas, рекордные сокращения добычи, объявленные по соглашению ОПЕК+, не смогли компенсировать потери рынка от сокращения глобального спроса.

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