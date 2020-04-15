Тбилиси, , 12:36 — REGNUM Объем денежных переводов, направляемых в Грузию из-за рубежа, сократился. Отчет с соответствующими данными Национальный банк страны опубликовал 15 апреля на своем сайте.

По данным Нацбанка, из других стран в Грузию в марте перевели $125,9 млн, что на 9,0% меньше, чем за этот месяц годом ранее. Тенденция снижения началась с января 2020 года.

Больше всего денежных средств в Грузию было отправлено с территории России. Причем их объем очередной раз снизился. Из РФ пришло $25,39 млн, что меньше, чем за март в 2019 году на 28,32%.

На втором месте по числу переведенных денежных средств в Грузию — Италия, из которой пришло $17,31 млн. На третьем — Греция с показателем $16,24 млн.