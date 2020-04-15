Киев, , 12:29 — REGNUM Даже если власть придумает «очень хитрую ускоренную процедуру», Верховная рада не сможет рассмотреть «антиколомойский» закон с 16 тыс. правок раньше, чем 5 мая, заявил в эфире украинского телевидения лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Профильному комитету нужно время на сводную таблицу всех правок. Потом эту таблицу нужно раздать всем народным депутатам — на это нужно 10 дней, согласно регламенту», — подчеркнул Арахамия.

Соратник Зеленского дал понять, что принятие этого законопроекта остается ключевым условием МВФ для продолжения кредитования Украины.

«Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш… У нас в конце мая есть платеж очень большой (по долгам МВФ), соответственно, нам нужно транш до этого получить», — подчеркнул лидер фракции.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта Рада приняла «антиколомойский» законопроект, запрещающий возврат «Приватбанка» структурам олигарха Коломойского, в первом чтении. Однако несколько депутатов Рады подали к документу более 16 тыс. правок, рассматривать которые без всяческих уловок парламент должен как минимум полгода. На 16 апреля анонсировано внеочередное заседание Рады, на котором могут принять законы, предназначенные для борьбы с «законодательным спамом».