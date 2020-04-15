Москва, , 12:28 — REGNUM Идёт работа по подготовке третьего пакета предложений по поддержке предпринимательства. Об этом ИА REGNUM сообщил президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин, комментируя положение дел и перспективы российского малого и среднего бизнеса.

«Практически остановился туризм, ресторанный, гостиничный бизнес в упадке, выставочная деятельность замерла, транспортные перевозки просели, а также сфера обслуживания и развлечений — парикмахерские, фитнес-центры, кинотеатры и так далее, — спортиндустрия, легкая промышленность… Они первыми пострадали и, пожалуй, последними выйдут из кризиса», — предположил глава федеральной палаты.

Катырин подчеркнул, что это сферы приложения сил в значительной степени именно малого и среднего бизнеса. Ему очень трудно сегодня и будет ещё хуже завтра без государственной поддержки.

«Во всех странах сегодня правительства поддерживают бизнес. Естественно, она зависит от возможностей властей, но все исходят из простой истины: надо сохранить компании и рабочие места в них ради спокойствия в обществе и с расчётом на будущее возрождение деловой активности. Это и наш подход. Ну, а что касается малого и среднего бизнеса как такового, то он будет и завтра, и послезавтра, но не все, к сожалению, компании выстоят. Идёт работа, чтобы потери были минимальными.