Москва, , 12:12 — REGNUM В первом квартале 2020 года российские дилеры реализовали 1961 новый мотоцикл, что на 105,1% больше результата прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Специалисты агентства отметили, что 55,7% из проданных мотоциклов пришлись на мототехнику пяти марок. В их число вошли Harley-Davidson, BMW, Bajaj, Racer и Motoland.

Больше всего мотоциклов за первые три месяца текущего года было приобретено в Москве. Всего за отчётный период в столице продано 523 новых байка.

На втором месте по продажам стоит Подмосковье. Там местные жители купили 235 экземпляров мотоциклов. Тройку регионов лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 113 проданных мотоциклов. Далее идут Краснодарский край (87 ед.) и Свердловская область (72 ед.).

Напомним, в марте 2020 года в РФ было куплено свыше 160 тыс. легковых автомобилей, что на 22,7% больше уровня продаж за аналогичный месяц прошлого года.

Читайте также: В РФ упали продажи авто А-сегмента