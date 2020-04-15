Москва, , 12:09 — REGNUM В Госдуме опровергли уменьшение кредитования регионов.

«Никакого уменьшения кредитов нет, у нас как стояла сумма 278,2 млрд рублей, так она и стоит и распределяется по регионам. Другое дело, что Минфин предложил, что в этой ситуации, когда эта сумма распределяется по регионам, мы должны исходить из расчета расходов на заработную плату, в первую очередь социальные расходы и расходы на медицинское страхование», — пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Кстати, заметьте, что регионы-доноры денег вообще не получают, это распределяется между другими регионами, и, естественно, в данном случае мы говорим о распределении этой суммы», — уточнил парламентарий.

Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которыми дала возможность правительству РФ выходить за эти рамки, и если этих средств не будет хватать, в том числе и на другие цели, правительств о РФ может их выделить, перераспределив средства через Резервный фонд или перебросив их на поддержку регионов, напомнил глава профильного комитета Госдумы.

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