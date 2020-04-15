Киев, , 12:09 — REGNUM В энергетике Украины сейчас «сумасшедший кризис», и очень не хватает лица, принимающего решения, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вечером 14 апреля в эфире украинского телевидения.

В этом контексте соратник Зеленского пообещал, что на следующем внеочередном заседании Рады, которое запланировано на 16 апреля, парламент всё же назначит нового министра энергетики.

Он не стал уточнять фамилию кандидата на министерский пост.

«Впрочем, то, что нет министра, не означает, что не ведется работа по подготовке антикризисного плана работы министерства энергетики», — добавил Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что в правительстве Украины нет министра энергетики с 4 марта, когда состоялась отставка кабмина Гончарука. На одном из внеочередных заседаний Рады в марте Раде предлагали назначить министром энергетики Ольгу Буславец, ранее занимавшую должность генерального директора директората энергетических рынков министерства, но уже в ходе заседания президент Зеленский отозвал это предложение.

7 апреля бизнес в специальном заявлении попросил власть Украины как можно быстрее назначить министра энергетики, подчеркивая, что отсутствие профильного министра только усиливает кризисную ситуацию в энергетической отрасли страны.