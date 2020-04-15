Ярославль, , 11:50 — REGNUM Ярославский водоканал проводит работы по ремонту коммуникаций под дорогами, которые будут отремонтированы в текущем году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает мэрия Ярославля.

Работы на улице Суркова City-yaroslavl.ru

«Сегодня проверили работы на улице Суркова. Нареканий к подрядчику нет, ресурсные организации выдерживают сроки. Все работы планируют завершить до июня, чтобы основные подрядные организации могли беспрепятственно приступить к ремонту дорожного полотна», — сказал заместитель начальника управления департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Бобков.

Ранее специалисты «Ярославльводоканала» определили проблемные и изношенные участки подземных коммуникаций на дорогах, которые вошли в реализацию проекта в 2020 году. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения запланирован на 14 магистралях города.

«В настоящее время на улице Суркова мы заканчиваем работы по замене сетей водоснабжения. Проводится замена водопровода диаметром 400 миллиметров. Меняем старые трубы на современные полиэтиленовые, которые прослужат около 100 лет», — отметил заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов.

За первый квартал текущего года специалисты предприятия заменили более двух километров сетей городских магистралей.

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