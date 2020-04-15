Сеул, , 11:50 — REGNUM Не смотря на распространение коронавируса в Южной Корее зафиксировали рост поставок товаров за рубеж со стороны малых и средних предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2020 года экспорт товаров малых и средних предприятий страны составил $24,2 млрд, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт в Китай сократился на 4,8%, в Японию — на 1,6%, в Гонконг — на 5,5%, однако экспорт в США, напротив, вырос на 8%, во Вьетнам — на 4,9%, на Тайвань — на 20,8%, в Россию — на 4%.

Кроме того, экспорт диагностических наборов в январе-феврале текущего года увеличился на 35%, до 25,5 млрд вон (~$21 млн)

Отмечается, что в первом квартале текущего года свою продукцию экспортировали 62 396 компаний, что на 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля экспорта малых и средних предприятий в общем экспорте также увеличилась на 0,6%, до 18,5%.