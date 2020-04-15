Москва, , 11:42 — REGNUM Фонд «Сколково» отреагировал на ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции и перешёл в онлайн-режим, запустив новый сервис. Как уточнили 15 апреля в пресс-службе фонда, бизнес-миссии помогут компаниям-участникам «Сколково» в режиме онлайн презентовать свои проекты потенциальным инвесторам и искать бизнес-партнеров из других стран.

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Уточняется, что первая подобная миссия в формате онлайн с участием китайских партнёров проводится с 15 по 17 апреля. Пишет ТАСС. Она посвящена решениям сколковских стартапов, которые могут быть использованы для борьбы с новым коронавирусом. Предполагается проведение вебинара, мастер-классов, а также российского этапа конкурса от бизнес-инкубатора Дун Шэн.

«Китай первым столкнулся с эпидемией коронавируса, поэтому страна лучше других подготовлена, в том числе и к новому формату общения», — подчеркнула вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

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Он добавил, что после этого бизнесс-миссии отправятся в Германию и Южную Корею. Также по словам Сапрыкина, интерес к новому формату проявляют в Латинской Америке.