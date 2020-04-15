Москва, , 11:33 — REGNUM На фоне снижения денежного оборота в ряде отраслей глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») вспомнил 90-е и систему бартера.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса наблюдается резкий спад экономики России, по данным главы Счетной палаты Алексея Кудрина, ВВП по итогам года может упасть на 5%.

Глава комитета Госдумы Николаев вспомнил лихие 90-е, когда «из-под полы, из-под прилавка, прямо с асфальта, на рынках с рук, но торговля шла, народ что-то придумывал, пробовал».

«Помню, как начинал заниматься бизнесом с дикого бартера: грузовики на детские штанишки, видео «двойки» на трубы, норковые шапки на крупу. Когда в Москве стреляли в 93-м, магазины и знаменитые ларьки, которые в то время больше походили на сконцентрированные супермаркеты, все равно работали. Люди зарабатывали. Мало, сложно, ненадежно, но зарабатывали. А сейчас — нет. Денежный оборот в большинстве розничных отраслей снизился от 50 до 95%% Время вспоминать бартер?» — рассуждает парламентарий в Facebook.

По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194, включая Россию. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Падение экономики России ожидается на уровне 5,5%.