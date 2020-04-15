Киев, , 11:30 — REGNUM Общий импорт электроэнергии на Украину в марте 2020 года составил 442,51 миллиона кВт⋅ч, сообщила 15 апреля пресс-служба компании «Укрэнерго».

Компания отмечает, что импорт в марте на 19,7% меньше, чем в феврале нынешнего года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отдельно в сообщении отмечается, что импорт электроэнергии из России в марте уменьшился в 22,8 раза (с 34 млн кВт⋅час до 1,5 млн кВт⋅ч), из Белоруссии — в 6,4 раза (с 48,9 млн кВт⋅час до 7,7 млн кВт⋅ч).

Основным продавцом электроэнергии для Украины с большим преимуществом является Словакия, из которой импортировано почти 310 млн кВт⋅ч.

ИА REGNUM напоминает, что уже в апреле власти Украины приняли ряд решений, призванных полностью запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Долгое время такой импорт был запрещен, но стал возможен с осени 2019 года, когда Верховная рада Украины приняла соответствующую поправку в законодательство.