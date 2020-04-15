Чистополь, Татария, 15 апреля 2020, 11:28 — REGNUM В арбитраж Татарии от кредитора поступил банкротный иск к чистопольскому ООО «Строй-Ком». Ответчик работает в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило 10 апреля 2020 года от компании из Москвы — ООО «СМУ-75». Сумма исковых требований — 1 327 700 рублей.
В декабре 2018 года московская компания взыскала через суд с ООО «задолженность в размере 1 327 700 рублей, неустойку в размере 326 387,9 рубля за период
По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в ноябре 2013 года. Средняя численность работников компании — почти 60 человек. Уставный капитал — 15 тыс. рублей, директор и владелец 30% доли — Дмитрий Белоглазов. Ещё 40% принадлежит Эдуарду Шитову и 30% — Евгению Кузнецову. Белоглазов и Кузнецов также числятся в числе совладельцев компании по производству кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины.