Чистополь, Татария, , 11:28 — REGNUM В арбитраж Татарии от кредитора поступил банкротный иск к чистопольскому ООО «Строй-Ком». Ответчик работает в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 10 апреля 2020 года от компании из Москвы — ООО «СМУ-75». Сумма исковых требований — 1 327 700 рублей.

В декабре 2018 года московская компания взыскала через суд с ООО «задолженность в размере 1 327 700 рублей, неустойку в размере 326 387,9 рубля за период с 05.03.2018 по 17.10.2018 года с продолжением начисления неустойки с 18.10.2018 года на сумму 1 327 700 рублей из ставки 0,1% за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств». В основе спора лежал договор поставки оборудования от 2017 года.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в ноябре 2013 года. Средняя численность работников компании — почти 60 человек. Уставный капитал — 15 тыс. рублей, директор и владелец 30% доли — Дмитрий Белоглазов. Ещё 40% принадлежит Эдуарду Шитову и 30% — Евгению Кузнецову. Белоглазов и Кузнецов также числятся в числе совладельцев компании по производству кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины.