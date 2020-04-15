Киев, , 11:11 — REGNUM Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» готовится к подаче арбитражного иска против Словакии, сообщили 15 апреля украинские СМИ.

В частности, компания уже объявила тендер на закупку юридических услуг для исследования возможности инициирования инвестиционного арбитражного производства против Словакии. Ожидаемая стоимость услуг, согласно открытой информации, составляет 15 млн евро.

Отмечается, что причиной для изучения возможности арбитражного процесса являются действия представителей Словакии, связанные с выполнением арбитражного решения, принятого в пользу компании Italia Ukraina Gas S.p.a., и совершение связанных с этим действий в интересах НАК «Нафтогаз Украины».

Сама компания с заявлением по этому поводу еще не выступила.

ИА REGNUM напоминает, что Словакия является ключевым партнером Украины на газовом рынке. В частности, именно через Словакию на Украину попадают практически все объемы газа, которые страна импортирует по так называемой реверсной схеме.