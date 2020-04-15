Тбилиси, , 11:05 — REGNUM Перебоев с поставками продовольствия в Грузии нет и в дальнейшем не предвидится. Об этом 14 апреля сообщил на брифинге премьер-министр страны Георгий Гахария.

Однако, по его словам, проблема с обеспечением продовольствием жителей страны не снимается, так как многие не смогут его купить.

«Мы, правительство, должны сделать все для того, чтобы наши граждане не оказались финансово ограниченными в плане приобретения продуктов, и это будет главным вызовом», — сказал глава грузинского правительства.

Напомним, по данным МВФ, власти Грузии планируют выплачивать 1500 лари (около 3500 рублей) потерявшим работу во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Позже Гахария заявил, что эта сумма ниже прожиточного минимума, и власти будут платить больше.

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