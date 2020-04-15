Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Чистая прибыль крупнейшего американского банка JPMorgan в первом квартале 2020 года по сравнению с прошлым годом упала на 69% до $2,87 млрд. При этом выручка сократилась на 3% и составила $29,07 млрд. Такие цифры приводятся в последнем финансовом отчёте кредитной организации.

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Отмечается, что такое резкое снижение произошло в основном за счёт создания резервов в размере $6,8 млрд на покрытие потенциальных потерь потребительских и корпоративных кредитов. По оценке JP Morgan, объём проблемных кредитов в 2020 году на фоне карантина может составить $8,29 млрд. По данным журнала The Wall Street Journa, это максимальный показатель за десять лет.

Уточняется, что на розничные кредиты пришлось $4,4 млрд резервов, $2,4 млрд банк зарезервировал под корпоративные кредиты.