Вашингтон, , 10:56 — REGNUM В первом квартале 2020 года Южная Корея занимает 25-е место в рейтинге стран по доступности бензина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале года средняя стоимость бензина в Южной Корее составила 1 430,46 вон (~$1,17) за литр.

Известно, что самые высокие цены были зафиксированы в Гонконге (2655,25 вон, ~$2,18), Израиле (2105,19 вон, ~$1,73) и Нидерландах (2079,75 вон, ~$1,71).

Стоимость бензина в США составляла 773,54 вон (~$0,63), в Китае — 1015,99 вон (~$0,83), Италии — 1958,13 вон (~$1,61), Сингапуре — 1701,84 вон (~$1,4), Японии — 1499,1 вон (~$1,23).

Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом средняя стоимость бензина в 61 стране мира упала на 17%. Среди основных причин падения эксперты выделяют падение цен на нефть и снижение спроса из-за распространения коронавируса.