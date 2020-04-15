Киев, , 10:55 — REGNUM Только 63% жителей Украины, работавших до карантина, продолжают трудовую деятельность в обычном или удалённом режиме. Таковы итоги исследования группы «Рейтинг».

До введения карантина из-за коронавируса нового типа работали 67% жителей Украины. Теперь 29% из них отправлены в отпуск, а 8% — уволены.

Опрос, проводившийся с 10 по 12 апреля, показал, что экономическая ситуация в семье ухудшилась за минувший месяц у 61% респондентов. Ещё 35% не отметили изменений, 3% заявили об улучшении.

Вместе с тем настроение украинцев пессимистично: 68% респондентов ожидают ухудшения экономической ситуации в стране в течение полугода. Только 9% полагают, что жизнь станет лучше, 13% не ждут изменений.

Экономить в карантин стали 82% опрошенных, 55% респондентов указали, что располагают средствами менее чем на месяц вперёд. В исследовании приняли участие 2 тыс. человек.

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