Москва, , 10:42 — REGNUM В рамках банкротного дела бывшему топ-менеджеру компании «Норильский никель» Максиму Финскому по ходатайству фирмы с Виргинских островов запретили отчуждать коттедж в Подмосковье, два земельных участка и три автомобиля. Арбитраж Москвы 26 мая 2020 года также рассмотрит ходатайство о включении в реестр кредиторов долга экс-бизнесмена перед другой иностранной компанией — «Леанса Лимитед» на сумму свыше 193,72 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Финский был признан банкротом в конце февраля 2020 года, и в отношении него ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утверждён Михаил Хомяков. Именно «Леанса Лимитед» инициировала банкротство бизнесмена, подав в июне 2019 года соответствующих иск. В конце мая 2020 года суд рассмотрит требование истца о включении в реестр 193 720 368,81 рубля задолженности. Помимо этого, у Финского на сегодня имеются долги и перед компанией «Даселина Инвестментс Лимитед» — на сумму 26 000 000 долларов США.

По ходатайству самого крупного должника суд установил запрет для Управления Росреестра по Московской области, УГИБДД ГУ МВД России и Владиславы Финской «на регистрацию перехода права собственности и совершение иных регистрационных действий в пользу иных лиц» с жилым домом площадью 2565,8 кв. м в Одинцовском районе Подмосковья, двумя земельными участками там же площадью 25 319 кв. м и 386 кв. м, а также автомобилями «Тойота Лэнд Крузер 100», «Лексус LS460» и «Майбах».