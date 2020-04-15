Пенза, , 11:39 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что дачный сезон в этом году будет обязательно открыт, но позже, чем обычно. Об этом будет издано соответствующее постановление, информирует пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора, за неделю до открытия дачного сезона откроются магазины с семенами и саженцами. Министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову поручено проработать организацию дополнительных площадок для торговли товарами для дачников и наладить работу с поставщиками этой продукции.

Эта необходимо сделать для того, чтобы в Пензе не было больших скоплений людей, добавил Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрацией города Пензы принято решение о сохранении стоимости проезда и провоза багажа на дачных маршрутах на уровне 2019 года.

Читайте также: В Пензе не будут повышать тариф на проезд в дачных автобусах