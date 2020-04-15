Москва, , 10:43 — REGNUM Специальная версия Hyundai Tucson под названием Way появится на авторынке России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Tucson WAY — это ограниченная серия. Стоимость спецверсии будет от 1 749 000 рублей.

Новинка оснащена мультимедийной системой с экраном на 8 дюймов. Мультимедиа идет с платформой «Яндекс. Авто» с «Яндекс. Навигатором», звуковым помощником «Алиса», а также с поддержкой мобильных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, автомобиль оборудован светодиодными фарами с омывателем, парктрониками, камерой заднего вида, климатической установкой, обогревателем рулевого колеса и передних кресел, рейлингами на крыше, а также круиз-контролем с ограничителем скорости. Колесные диски на 17 дюймов выполнены из легкого сплава и «обуты» в резину Continental.

Напомним, что моторная гамма Hyundai Tucson состоит из бензинового двигателя на 2 л мощностью 150 л. с. и 2,4-литрового агрегата мощностью 184 л. с. Оба мотора агрегатируются с шестиступенчатым «автоматом».

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