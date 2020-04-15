Москва, , 10:20 — REGNUM В России за первую неделю обязательной самоизоляции выросли темпы роста водки, сообщили ТАСС в исследовательской компании Nielsen.

Так, динамика роста продаж водки с 30 марта по 5 апреля составила 34% против 31% неделей ранее, 21% за неделю с 16 по 22 марта и 10% за период с 9 по 15 марта.

Продажи пива также выросли, с 30 марта по 5 апреля и с 23 по 29 марта — на 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС РФ заявили, что использование водки вместо спирта при приготовлении дезинфицирующего состава сделает такой антисептик бесполезным. По словам специалистов, объём спирта в водке недостаточен для приготовления антисептика.

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