Москва, , 10:24 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года компания «Хавейл Мотор Рус» (принадлежит китайской автокомпании Haval) увеличила свою автосеть в России на три новых дилерских центра. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Новые точки продаж китайского бренда появись в Кирове, Ростове-на-Дону и городе Мытищи (Подмосковье). Всего в РФ имеется 85 официальных центров компании Haval.

Несмотря на эпидемию коронавируса Haval продолжает свою деятельность в России в онлайн-режиме. Дилеры марки запустили систему онлайн-предзаказа, а также предлагают своим клиентам спецусловия для бронирования машин в апреле.

Напомним, в марте 2020 года компания Haval в России продала 1599 автомобилей — в 2,9 раз больше, чем в 2019 году. Таким образом, Haval остается лидером по объему реализации машин среди китайских автопроизводителей в России.

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