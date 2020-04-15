Москва, , 10:18 — REGNUM Из-за того что в РФ очень велики масштабы так называемой скрытой безработицы, становится очень сложно предсказать, сколько людей лишатся работы в результате экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который сказал, что до конца 2020 года число безработных в РФ может вырасти до восьми миллионов человек.

«Вопрос о росте безработицы очень сложный. Как у нас считается безработица? У нас очень велика скрытая безработица — то есть немало людей, которые перебиваются непостоянными заработками, не имеют официальной легальной работы и так далее. Для этих людей и для тех, кто занят в низкооплачиваемом секторе, исчезнут источники дохода. Поскольку статистика безработицы везде очень искажена (не только у нас), то по этой причине очень сложно сказать, какая у нас будет безработица, но она будет очень высокой», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью РБК Кудрин сказал, что в России количество безработных может увеличится до 8 млн человек.