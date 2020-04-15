Москва, 15 апреля 2020, 10:18 — REGNUM Из-за того что в РФ очень велики масштабы так называемой скрытой безработицы, становится очень сложно предсказать, сколько людей лишатся работы в результате экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который сказал, что до конца 2020 года число безработных в РФ может вырасти до восьми миллионов человек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью РБК Кудрин сказал, что в России количество безработных может увеличится до 8 млн человек.